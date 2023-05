Banović: Trudićemo se da regata EST 105 postane tradicija

Podgorica, (MINA) – Više od 25 plovila učestvovalo je u regati EST 105, koja povezuje Bari i Herceg Novi, a čiji je domaćin i ove godine bio Portonovi.

Direktor Portonovi marine Nikola Banović rekao je da je ovo druga godina njihovog zajedničkog druženja sa prijateljima iz Italije.

“Ove godine imali smo 26 plovila”, naveo je Banović.

On je kazao da je, osim takmičarskog dijela, održana druga regata koja je bila više revijalnog tipa, a na kojoj su mogli da učestvuju i domaći jedriličari.

“Italijani su ove godine došli u većem broju nego prethodne. Veoma su srećni prijemom u Portonovom. Trudićemo se da ovo postane tradicija, budući da se ova regata održava više od 15 godina”, rekao je Banović.

On je kazao da je jako srećan što se regata opet održava u Portonovom.

“Pored velikog zadovoljstva učesnika, nadali smo se dobrim rezultatima i dobrom vjetru. Učesnici su, u tom pogledu, imali sreću od Italije do ovamo i regata je protekla u najboljem mogućem redu”, naveo je Banović.

On je rekao da je Portonovi Marina spremna za predstojeću turističku sezonu, sa svih 238 vezova.

Prema njegovim riječima, ove godine vlada veliko interesovanje za vezove svih kategorija.

“Zauzetost marine se povećava iz dana u dan, već smo rasprodali dosta vezova tako da u nekim segmentima više nemamo slobodnih vezova”, kazao je Banović.

On je najavio da će se za dvije sedmice održati Portonovi regata “Bokeška ostrva”.

“Domaći jedriličari je sa nestrpljenjem očekuju. Svake godine okupimo više od četrdesetak plovila iz Crne Gore. Naravno, ima i međunarodnih takmičara”, dodao je Banović.

On je kazao da će se regata održati od 9. do 11. juna.

“Naše standardno dvodnevno druženje. Prvog dana jedrimo do ostrva Mamula, a drugog do tivatskih i peraških ostrva”, pojasnio je Banović.

Učesnik regate Vito Pellegrino rekao je da je ovogodišnja EST 105 regata protekla u lijepoj atmosferi.

“Dolazimo iz Italije do Boke i Herceg Novog. Ovo je druga godina da smo ostali u Portonovom. Organizacija je veoma dobra”, kazao je Pellegrino.

On je, kako je rekao, uvjeren u budućnost organizacije regate EST 105, jer ona za jedriličare ujedno predstavlja i početak ljeta.

