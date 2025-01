Bajden proširio sankcije za Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džozef Bajden proširio je kategorije osoba za koje važe kaznene mjere zbog osporavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta država Zapadnog Balkana, potkopavanja posleratnih sporazuma i institucija, kao i učešća u korupciji.

Bajden je potpisano izvršni nalog kojim je izmijenio i dopunio tri uredbe u vezi sa Zapadnim Balkanom iz 2021. godine, koje se odnose na blokiranje imovine i suspenzije ulaska u SAD osobama koje doprinose destabilizaciji Zapadnog Balkana, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Uredbom iz 2021. je određeno da sankcije – blokiranje imovine i suspenzija ulaska u SAD – važe za osobe koje su direktno ili indirektno odgovorne za postupke i politike koje ugrožavaju mir, bezbjednost, stabilnost ili teritorijalni integritet oblasti ili države na Zapadnom Balkanu, podrivanje demokratskih procesa ili institucija, kršenje ljudskih prava ili korupciju.

Takođe je navedeno da se sankcije primjenjuju za osobe koje su direktno ili indirektno učestvovale ili pokušale da učestvuju u kršenju, ometanju ili ugrožavanju sprovođenje regionalnih bezbjednosnih, mirovnih sporazuma ili sporazuma o uzajamnom priznavanjima na Zapadnom Balkanu.

Novom uredbom je dodato da sankcije važe za onoga koga Ministarstvo finansija SAD u konsultacijom sa Stejt departmentom ustanovi da je lider, službenik ili član entiteta, uključujući vladinog entiteta, koji je učestvovao ili pokušao da učestvuje u nekim od aktivnosti koje su definisane prethodnom uredbom ili čija su imovina i interesi u imovini blokirani shodno toj uredbi.

Mjere važe i za osobe koje su materijalno pomagale, sponzorisale ili pružale finansijsku, materijalnu ili tehnološku podršku, robu ili usluge za podršku, bilo kojoj osobi čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu s tom uredbom.

Sankcije su proširene i na one osobe za koga se utvrdi da posjeduju ili kontrolišu, direktno ili indirektno, bilo koju osobu čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu s uredbom.

Mjere sada važe i za supružnike ili odraslu djecu osoba čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu s uredbom.

Bajden je u nalogu naveo da se dodatni koraci preduzimaju “imajući u vidu događaje na Zapadnom Balkanu”.

“Uključujući kontinuirane pokušaje pojedinaca da osporavaju suverenitet i teritorijalni integritet država Zapadnog Balkana, da potkopaju posleratne sporazume i institucije, da se angažuju u značajnoj korupciji koja narušava vladavinu prava i povjerenje u demokratsku upravu, i da se izbjegnu sankcije Vlade SAD”, naveo je Bajden.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS