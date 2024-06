ASK i dalje odlaže odluke u predmetima protiv sudija i tužilaca

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ni nakon skoro dva mjeseca nije donijela odluke u predmetima sudija i tužilaca za koje postoji sumnja da su skrivali transakcije u vezi sa imovinom ili propuštali da u zakonskom roku prijave imovinsko stanje.

To je saopšteno iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) koja je početkom aprila ASK-u predala kompletnu dokumentaciju u predmetima protiv državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu Andrijane Nastić i državne tužiteljke u penziji, Vesne Jovićević.

ASK-u je predata i dokumentacija u predmetima novog predsjednika Višeg suda u Podgorici Zorana Radovića i sudije Apelacionog suda u penziji Rama Strikovića.

MANS je, kako su kazali iz te nevladine organizacije (NVO), u sva četiri slučaja ustanovio da postoji sumnja da su navedeni nosioci funkcija u pravosuđu prekršili odredbe Zakona o sprečavanju korupcije u dijelu koji se odnosi na obavezu podnošenja tačnih izvještaja o prihodima i imovini i posebnog izvještaja nakon promjene u imovini većoj od pet hiljada EUR.

„ASK-u je dostavljena kompletna dokumentacija do koje smo došli istraživanjem imovine sudija i tužilaca, ali ni nakon isteka zakonskog roka, nema potvrde da je ova institucija pokrenula postupke i donijela odluke“, rekli su iz MANS-a.

Oni su kazali da su zbog toga ASK-u već podnijeli urgencije, tražeći konačno postupanje po podnijetim inicijativama.

Iz MANS-a su rekli da je, sa druge strane, ASK ranije zauzeo vrlo problematičan stav po kom javni funkcioneri nijesu obavezni da prijave uvećanje ili umanjenje imovine u slučajevima kada prodaju nekretninu i time ostvare prihod.

„Po tom tumačenju, kada javni funkcioneri prodaju svoju imovinu i na osnovu toga ostvare prihod, ne radi se o uvećanju imovine, već smo o promjeni njenog oblika“, naveli su iz MANS-a.

Prema njihovim riječima, na taj način je i aktuelna direktorica ASK-a Jelena Perovi propustila da Agenciji prijavi prihod od prodaje stana, ali i bivša predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica kada je svojevremeno za 139 hiljada EUR prodala zemljište Zoranu Bećiroviću.

Takvo tumačenje je, smatraju u MANS-u, otvorilo širom vrata mnogim zloupotrebama.

Iz MANS-a su podsjetili da već duže od godinu čekaju da ASK postupi i u slučaju, državnog tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu Veljka Rutovića, za koga takođe postoji sumnja da je od ASK-a sakrio sticanje nekretnina člana porodice, koga je potom prestao da prijavljuje kao člana domaćinstva.

Iz te NVO su rekli da je takva praksa imanentna mnogim funkcionerima u Crnoj Gori, koji na opisan način od javnosti kriju uvećanje imovine, najčešće na imena djece.

„Još duže od pomenutog, više predmeta u vezi sa imovinom Vesne Medenice i bivšeg Glavnog specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića takođe čeka na razrješenje od ASK koji ćuti, i u tim slučajevima traju sudski postupci“, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su istakli da neprijavljivanje imovine na zakonom predviđen način, ili čak nepodnošenje izvještaja za kompletnu godinu, postaje narastajući problem za svakako urušenu percepciju integriteta nosilaca javnih funkcija.

„Naročito ako se uzme u obzir da se radi o pravosuđu od kog se očekuje da iznese najveći teret u tranzicionim reformama kada su u pitanju visoka korupcija i organizovani kriminal“, dodaje se u saopštenju.

