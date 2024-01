Apsolutna podrška Hrvatske evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će i ubuduće moći da računa na apsolutnu podršku Hrvatske na evropskom putu, poručio je hrvatski ambasador u Podgorici Veselko Grubišić u razgovoru sa crnogorskim ministrom odbrane Draganom Krapovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Grubišić je rekao da je zadovoljan zbog jasne opredijeljenosti Crne Gore za evropske i demokratske vrijednosti.

“Poručio je da će Crna Gora i u budućnosti moći da računa na apsolutnu podršku Hrvatske na evropskom putu”, kaže se u saopštenju.

Grubišić je, kako se navodi, ocijenio da je, imajući u vidu mjerljive rezultate u reformskim procesima, realno očekivati da će Crna Gora biti naredna članica Evropske unije (EU).

On je kazaoda je, s obzirom na ozbiljno narušenu bezbjednosnu situaciju u Evropi i šire, izuzetno značajno savezništvo i solidarnost u okviru Alijanse, kako bi se doprinijelo očuvanju mira i stabilnosti u svijetu.

Krapović je rekao da je uvjeren da će Crna Gora i Hrvatska nastaviti da njeguju dobrosusjedske odnose zasnovane na razumijevanju i poštovanju, u duhu demokratskih vrijednosti koje baštine.

On je, kako je saopštenoiz Ministarstva, zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Hrvatska pruža Crnoj Gori i ostalim državama regiona na putu evropskih integracija.

“Crna Gora će ostati apsolutno posvećena intenziviranju sveukupnih reformi u cilju dostizanja punopravnog članstva u EU”, kazao je Krapović.

On je istakao da je saradnja u domenu odbrane značajno unaprijeđena savezništvom u okviru NATO-a, što doprinosi bezbjednosti cjelokupnog regiona Zapadnog Balkana.

Krapović i Grubišić su kazali da su uvjereni da će Crna Gora i Hrvatska nastaviti da razvijaju saradnju u brojnim oblastima, kao i da će političkim dijalogom rješavati pitanja od obostranog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS