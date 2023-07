Apelacioni sud ukinuo oslobađajuću presudu Krstovićima

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud ukinuo je oslobađajuću presudu Budimiru i Marini Krstović, optuženim za šverc kokaina, i vratio taj predmet Višem sudu na ponovno suđenje.

Krstovići su uhapšeni u avgustu 2021. godine, nakon što je policija u zetskom selu Mojanovići, nadomak Podgorice, pronašla i zaplijenila više od 1,2 tone kokaina.

Iz Apelacionog suda je saopšteno da su, nakon javne sjednice vijeća od 15. juna, donijeli rješenje kojim su uvažili žalbu Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Podgorici.

“Apelacioni sud je, povodom te žalbe i po službenoj dužnosti, ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje”, kaže se u saopštenju.

Kako se podsjeća, prvostepenom presudom podgoričkog Višeg suda optuženi su oslobođeni optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Dodaje se da je, odlučujući o žalbi podgoričkog VDT-a, vijeće Apelacionog suda ocijenilo da je prvostepena presuda donijeta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 386 stava 1 tačke 9 Zakonika o krivičnom postupku, na koju se dijelom ukazuje žalbom, a koju je dijelom utvrdio i taj sud ispitujući pobijanu presudu po službenoj dužnosti.

“Bitna povreda odredaba krivičnog postupka sastoji se u tome što u prvostepenoj presudi nijesu navedeni razlozi o svim odlučnim činjenicama, a razlozi koji su dati su nejasni u odnosu na određene dokazne predloge”, precizirali su iz Apelacionog suda.

Kako su naveli, u pogledu odlučnih činjenica, postoji znatna protivrječnost između onog što se navodi u razlozima presude o sadržini isprava ili zapisnika o iskazima datim u postupku i samih tih isprava, a koja se odnosi na sadržinu iskaza svjedoka.

“Apelacioni sud je naložio prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku otkloni bitnu povredu, nakon čega će biti u mogućnosti da donese novu i na zakonu zasnovanu presudu”, dodaje se u saopštenju.

