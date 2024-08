Anđušić: Parlamentarna većina priprema predizborni blickrig za 16. avgust

Podgorica, (MINA) – Cilj vanrednih sjednica Skupštine Crne Gore, koje su zakazane za 16. avgust, jeste da obezbijede institucionalnu prednost partijama vlasti na predstojećim lokalnim izborima u Podgorici, Kotoru i Gusinju, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić.

On je na platformi X naveo da parlamentarna većina za 16. avgust priprema predizborni blickrig.

Kako je kazao, dvije vanredne sjednice Skupštine u istom danu, sa čak 12 tačaka, zakazane su bez konsultacija sa opozicijom i suprotno dogovoru sa Kolegijuma predsjednika Skupštine.

„Vladajuća većina, guranjem sumnjivih zakonskih tekstova u vanrednu proceduru, namjerava da stvori uslove za partijsko zapošljavanje i brutalnu zloupotrebu državnih resursa u izborne svrhe“, rekao je Anđušić.

On je kazao da će obavijestiti Evropsku komisiju o karakteru i stvarnoj pozadini pojedinih zakonskih rješenja, poput izmjena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i o razvojnoj banci, kojima se, kako je ocijenio, kreira neograničen prostor za zloupotrebe i partijska zapošljavanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS