Anđušić: Milatovićeva posjeta Budvi zloupotreba je službenih pozicija

Podgorica, (MINA) – Posjeta predsjedničkog kandidata Pokreta Evrope sad Jakova Milatovića Opštini Budva predstavlja grubu zloupotrebu službenih pozicija i stavljanje državnih resursa u funkciju izborne kampanje, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić naveo je da se Milatović danas, u susret drugom krugu predsjedničkih izbora, u opštinskim prostorijama susreo sa predsjednicima Opštine i Skupštine opštine Budva, Milom Božovićem i Nikolom Jovanovićem.

On je rekao da je Milatović takvim postupanjem pokazao da ne mari za preporuke OEBS-a i ODIHR-a koje se odnose na kritike učešća javnih funkcionera u predizbornom procesu, odnosno „funkcionerskih kampanja“ koje, kako je naveo, tridesetoavgustovska većina očigledno sprovodi.

„Nego, uopšte nas i ne iznenađuje takvo djelovanje, ako se prisjetimo da je Milatovića za ministra izglasala parlamentarna većina koja otvoreno nije poštovala preporuke i mišljenja međunarodnih partnera poput Venecijanske komisije, Evropske komisije i drugih“, navodi se u saopštenju.

Anđušić je kazao da je parlamentarna većina time narušila međunarodni ugled Crne Gore.

„Na ovaj način oksfordski đak zajedno sa svojim partnerima s kojima dijeli ideologiju, vođenjem kampanje kroz zloupotrebu državnih resursa, pokazuje samo zašto građanke i građani Crne Gore ne treba za njega da glasaju“, rekao je Anđušić.

