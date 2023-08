Podgorica, (MINA) – Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša ocijenio je da bi, kod poslednjih događaja u Kolašinu i Budvi, fokus trebalo staviti na odnos policije i tužilaštva i kvalifikovanje djela.

On je kazao da bi volio da se kod pomenutih događaja fokus sa suda pomjeri ka onome što prethodi suđenju, a to je odnos policija-tužilaštvo i kvalifikovanje djela kao prekršaj ili krivično djelo.

“Važno je analizirati da li policija adekvatno informiše tužilaštvo o predmetnim događajima, te ukoliko jeste da li tužilaštvo pravilno kvalifikuje predmetne događaje”, naveo je Mugoša na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da je uloga sudije svakako izuzetno važna naročito u dijelu ocjene dokaza iz svoje nadležnosti.

