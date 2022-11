Analiza o Otvorenom Balkanu uklonjena sa sajta MEP-a

Podgorica, (MINA) – Analiza Ministarstva evropskih poslova (MEP) o prednostima i manama učešća u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan uklonjena je sa sajta tog resora, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

“CGO pita Vladu ko je naredio i zašto je skinuta analiza MEP-a o prednostima i manama priključenja Crne Gore Otvorenom Balkanu”, naveli su iz te nevladine organizacije na Fejsbuku /Facebook/.

Iz CGO su rekli da je ovo pokazatelj da se ulazi u crvenu zonu odlučnosti pojedinaca u toj Vladi da se, suprotno nespornoj argumentaciji, radi na štetu Crne Gore.

Oni su uputili zainteresovane da analizu pokušaju skinuti sa sajta www.eu.me, međutim, ni tamo nije dostupna.

“Iako je uklonjena sa naslovnice sajta MEP-a, CGO upućuje zainteresovane da analizu pokušaju skinuti sa linka na kojem je od ranije zapamćena, a što je promaklo „čistačima“ u ime neodgovornih pojedinaca u Vladi, koji misle da ćemo je tako zaboraviti“, naveli su iz CGO.

