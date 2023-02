Ambasadori Kvinte: Proces izbora sudija odvija se u dobrom pravcu

Podgorica, (MINA) – Proces izbora sudija Ustavnog suda Crne Gore odvija se u dobrom pravcu, kazali su ambasadori Kvinte.

Članovi Kolegijuma Skupštine i Ustavnog odbora postigli su na sastanku u srijedu saglasnost za izbor tri kandidata za sudije Ustavnog suda.

“Proces izbora sudija se izgleda odvija u dobrom pravcu, sa obzirom na dogovor o tri kandidata. Ohrabrujemo sve subjekte da sada maksimalizuju napore i takođe se dogovore o četvrtom”, naveli su amabasadori Kvinte.

Izjavu ambasadora Kvinte objavila je Američka ambasada u Crnoj Gori na svom Tviter /Twitter/ nalogu.

