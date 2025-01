Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj biće u Bernu

Podgorica, (MINA) – Ambasada Crne Gore u Švajcarskoj biće otvorena u Bernu, umjesto u Ženevi, kako je ranije planirano.

Iz Vlade je, nakon današnje sjednice, saopšteno da je izmijenjena odluka o otvaranju Ambasadeu Švajcarskoj i da se izmjena odnosi na sjedište ambasade.

„Pa će tako umjesto u Ženevi, ambasada biti izmještena u Bern, glavni grad i administrativni centar, gdje su smještene institucije Švajcarske, kao i bilateralna diplomatsko-konzularna predstavništva drugih država“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se otvaranjem Ambasade u Bernu trasirati i put za otvaranje diplomatsko-konzularnog predstavništva Švajcarske u Crnoj Gori u budućnosti.

„Jer je značajno da država od velikog međunarodnog ugleda, kakav uživa Švajcarska, bude prisutna u Crnoj Gori na rezidentnoj osnovi“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je na današnjoj sjednici obrazovala Radnu grupu za pripremu i sprovođenje aktivnosti u okviru predsjedavanja Crne Gore Komitetu ministara Savjeta Evrope (SE) u periodu od novembra naredne do maja 2027. godine.

Iz Vlade rekli da je predsjedavanje Crne Gore Komitetu ministara SE jedna od najznačajnijih programskih aktivnosti iz domena vanjske politike Crne Gore.

Kako se dodaje, ta aktivnost je obuhvaćena Nacrtom srednjoročnog programa rada Vlade za period 2024-2027, smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period 2023-2026, zakonima o budžetu za prošlu i ovu godinu.

“Crna Gora će predsjedavanje Komitetu ministara SE otpočeti u novembru 2026. godine, kada se očekuje da na ceremoniji preuzimanja i zvanično predstavi prioritete svog šestomjesečnog predsjedavanja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, predsjedavanje se završava u maju 2027. godine, sjednicom Komiteta na nivou ministara vanjskih poslova koji se, po pravilu, održava u državi koja predsjedava.

Odlukom je predviđeno da Radna grupa planira i predlaže aktivnosti u cilju definisanja prioriteta, programa aktivnosti i kulturnog programa predsjedavanja Crne Gore Komitetu ministara SE.

Radna grupa, kako je saopšteno, učestvuje u sprovođenju, koordinaciji i realizaciji aktivnosti, priprema i organizuje događaje u skladu sa programom predsjedavanja i izvještava Vladu i Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) po završetku aktivnosti.

Iz Vlade su rekli da MVP koordinira radom Radne grupe i pruža podršku u organizovanju aktivnosti tokom trajanja predsjedavanja.

Na sjednici je usvojen izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 10. aprila do 1. decembra prošle godine.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da izvještaj o radu Komisije dostavi Vrhovnom državnom tužilaštvu i Upravi policije na upoznavanje”, kaže se u saopštenju.

