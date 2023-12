Ajnhorst: U Briselu se prepoznaju pozitivni impulsi koji dolaze iz Crne Gore

Podgorica, (MINA) – U Briselu se već prepoznaju pozitivni impulsi koji dolaze iz Crne Gore, kazala je direktorica za Evropu u Evropskoj službi za vanjske poslove, Angelina Ajnhorst dodajući da je neophodno zaokružiti aktivnosti u vezi sa deblokadom pravosuđa.

Ajnhorst je to rekla na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem koji boravi u posjeti Briselu.

Iz Vlade su rekli da je na sastanku saopšteno da je usaglašavanje vanjske i bezbjednosne politike Crne Gore sa politikom Evropske unije (EU) važan aspekt procesa pridruživanja i potvrda pune posvećenosti Crne Gore integracionom putu.

Kako se dodaje, sagovornici su razmijenili mišljenje o napretku u pogledu ispunjavanja mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja i saglasili se da postoji momentum u politici proširenja EU koji bi Crna Gora i zemlje Zapadnog Balkana mogle iskoristiti.

Ajnhorst je, kako se navodi, kazala da se u Briselu već prepoznaju pozitivni impulsi koji dolaze iz Crne Gore.

Ona je rekla da je neophodno zaokružiti aktivnosti koje se tiču deblokade pravosuđa kako bi se stvorili uslovi za jačanje vladavine prava i dalji napredak ka EU.

„Podržavamo Crnu Goru i želimo vam uspjeh na planu ispunjavanja programa vaše Vlade“, kazala je Ajnohrst Spajiću.

„Crna Gora je spremna da se uhvati u koštac sa najvećim izazovima u pogledu ispunjavanja mjerila za poglavlja 23 i 24.“, poručio je Spajić.

On je dodao da su Vlada i Skupština u prethodnom periodu pokazali odlučnost da efikasno i uz potrebnu većinu donose najvažnije odluke.

Spajić je informisao Ajnhorst i o glasanju za izbor nedostajućih članova Sudskog savjeta.

„Uskoro očekujemo i nove pozitivne vijesti iz Skupštine”, rekao je Spajić.

Na sastanku je, kako se navodi, ocijenjeno da postoji prostor za jačanje saradnje Crne Gore i EU u oblasti borbe protiv hibridnih prijetnji.

Dodaje se da je ocijenjeno i da će Regionalni centar za sajber bezbjednost sa sjedištem u Podgorici imati bitnu ulogu u izgradnji otpornosti sistema na takve uticaje.

„Važnim je ocijenjeno i unapređenje saradnje u oblasti odbrane, te istaknut značaj članstva Crne Gore u NATO-u“, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su razmijenili mišljenje i o aktulenim prilikama u regionu i ocijenili važnim da Crna Gora kao kohezioni faktor nastavi da doprinosi očuvanju stabilnosti i saradnje na Zapadnom Balkanu.

