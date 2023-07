Adžić: Upravni sud nije donio odluku da se Brđanin vrati na funkciju

Podgorica, (MINA) – Upravni sud nije donio odluku da se Zoran Brđanin vrati na mjesto direktora crnogorske policije, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je za Televiziju E rekao da vjeruje da postoje zakonski razlozi za smjenu Brđanina koje će, kako je kazao, obrazožiti prilikom donošenja novog rješenja.

“Nigdje ne stoje navodi koje svakodnevno možemo čuti u javnosti da se traži eksplicitno povratak Brđanina na posao. Dakle, u toj odluci stoji da mi kao institucija imamo 30 dana da donesemo novu zakonitu odluku, što ćemo mi uraditi i prije isteka zakonitog roka”, naveo je Adžić.

On je kazao da će samo upotpuniti obrazloženje za smjenu Brđanina.

„Vjerujemo da postoje zakonski razlozi za njegovu smjenu i mi ćemo upotpunjenu odluku predati Upravnom sudu“, kazao je Adžić.

On je rekao da vjeruje da su rezultati koje su napravili nakon smjene Brđanina pokazali da je ta odluka bila opravdana, „kao i svi ljudi koji su procesuirani nakon njegove smjene, a koji su se u javnosti mogli dovesti u kontakt sa gospodinom Brđaninom“.

„Zaista vjerujem da je odluka o njegovoj smjeni bila jedina ispravna koju sam kao ministar unutrašnjih poslova mogao donijeti“, istakao je Adžić.

Odgovarajući na pitanje da li to znači da Brđanin, uprkos odluci Upravnog suda, neće biti vraćen za direktora Uprave policije, Adžić je rekao da se to eksplicitno i ne traži.

“Da smo dobili takvu odluku, a čuo sam da je bilo slučajeva u kojima se eksplicitno tražilo da se oni koji su smijenjeni u pravosudnim institucijama vrate na posao, možda bi i odluka Ministarstva unutrašnjih poslova bila drugačija,” naveo je Adžić.

On je kazao da ostaje pri nedavnoj izjavi da je Zakon o unutrašnjim poslovima nespretno napisan, dodajući da se ta njegova izjava pokušavala zlonamjerno protumačiti.

“Ja pri tome ostajem i vjerujem da će budući parlament morati da mijenja Zakon o unutrašnjim poslovima, kako bi obezbijedio bolju funkcionalnost organa, što nikako ne znači da ja ne poštujem zakon ili da bilo kad nijesam poštovao zakon,” rekao je Adžić.

