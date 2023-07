Adžić: U oduzetim vozilima pronađeni nedozvoljeni predmeti

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je, tokom jučerašnje akcije u hotelu Podgorica, postupila izuzetno profesionalno i nije bilo prekoračenja ovlašćenja, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Adžić je, u dnevniku Televizije Crne Gore, kazao da opravdanost te akcije potvrđuje i kontrola oduzeth vozila, u kojima je policija pronašla nedozvoljene predmete kao što su pištolj, kutija metaka i hemijska sredstva. Komentarišući to što je u četvrtak, nakon dojave o bombi u soliteru u ulici Svetlane Kane Radević, policija pronašla oružje i nedozvoljene predmete, Adžić je rekao da je policija i ranije imala lažne dojave o bombama kao i da se i “uvijek reagovalo brzo”. Prema njegovim riječima, prilikom tog pregleda nađena je oprema koja, prema ranijim saznanjima policije, datira od perioda održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora. “Tada (tokom izbora) smo imali određenu vrstu operativnih informacija da se upravo iz hotela Podgorice može očekivati da određena grupa ljudi, upravo sa opremom koja je pronađena u soliteru, pokuša da utiče na regularnost izbiora, odnosno da se određeni broj kutija presretne i promijeni konačni rezultat izbora”, kazao je Adžić. On je dodao da akcija od četvrtka potvrđuje da su tada imali dobre operativne podatke. “Rekao bih da mora biti neke vrste rekacije. Nije logično da imamo reakcije na situacije koje su značajno bezazlenije od ove, a da reakcija izostane sada kada se radi o određenim osobama”, rekao je Adžić. On je naveo da ne želi da utiče na odluku tužilaštva ali da kao građanin vjeruje da rad policijskih sužbenika ne smije biti obezvrijeđen nereagovanjem drugih državnih organa. Upitan zašto je polcija u petak vršila pretrese u hotelu Podgorica i da li su ta dva slučaja povezana, on je rekao da su ta dva slučaja razdvojena “iako se radi o sličnim osobama”. “Nakon operatnivnih informacija koje smo dobili da se u objektu nalazi određeni broj bezbjednosno interesantnih osoba, da oni potencijalno mogu biti naoružani, da među njima ima onih koji su odležali najteža krivična djela, odlučeno je da se izvrši racija i da se te osobe prekontrolišu”, naveo je Adžić. On je kazao da su svi prisutni iskontrolisani, kao i da je u objektu bilo više bezbjednosno interesantnih osoba. Adžić je rekao da je akcija policije bila je izuzetno profesionalna. “Upravo oni koji uvijek kada država krene na mafiju pokušavaju da odbrane mafiju, reagovali su i danas”, naveo je Adžić. On je rekao da je cilj mafije da se zaustave sadašnje aktivnosti policije. “Da je opravdana jučerašnja akcija, potvrdila je i kontrola oduzeth vozila, gdje smo našli nedozvoljene predmete – pištolj, kutiju metaka, djelove od pištolja, futrole i hemijska sredstva. Neko je htio sve to da spriječi, da odbrani mafiju i da i dalje postoje utvrđenja mafije, poput hotela Podgorica, koji će biti zabranjena mjesta za policiju”, rekao je Adžić. Upitan da li je tačno da je u hotelu bilo i policjajaca, on je rekao da je to moguće ali da je jedinica kojan je vršila pregled imala jasan zadatak da se jednako ophodi prema svima koje zatekne unutra. “Oni su potpuno identično postupali prema svim ljudima. Vjerovatno je među njima bilo gostiju hotela, ali u svakom slučaju u takvim brzim reakcijama, vi ne možete birati kako se prema kojoj osobi ophoditi. Bitno je samo da nije bilo prekoračenja ovlašćenja”, naveo je Adžić. On je rekao da je akcija policije izvedena izuzetno profesionalno, bez “nikakvog neželjenog efekta ni po ljude koji su kontrolisani a ni po policijske službenike”.

