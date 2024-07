Adžić: Razriješiti situaciju u vezi sa postupanjem policije i ANB-a

Podgorica, (MINA) – Građani neće moći da imaju povjerenje u Upravu policije dok ne bude razriješena situacija u vezi sa postupanjem po obavještajnim saznanjima da se priprema atentat na bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, smatra poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić.

Adžić je, nakon sjednice Odbora na kojoj su saslušani direktori policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), Zoran Brđanin i Boris Milić, rekao da postoji veliki broj ljudi, među kojima su i nekadašnji funkcioneri, koji nemaju povjerenja u Upravu policije.

„Zbog toga vjerujem da je došlo do ovog “šuma u komunikaciji” i da smo imali situaciju da jedan broj građana vjeruje da je život bivšeg predsjednika države ugrožen“, kazao je Adžić.

On je istakao da se mora znati da li je zaista zakazao policijski aparat ili ANB, ili je bilo neodgovornih pojedinaca.

„Dok god ne budemo imali razriješenu tu situaciju, građani neće moći da imaju povjerenje u Upravu policije i neće niko, ni štićene ličnosti ni građani, moći da se osjećaju sigurno i bezbjedno“, rekao je Adžić.

Upitan smatra li da je Đukanović bezbjedan u Crnoj Gori, Adžić je kazao da ne može da govori o tome, zbog tajnosti podataka.

Poslanik Socijaldemorkata Nikola Zirojević kazao je da se plaši da informacije koje su dobili na sjednici Odbora nijesu adekvatne.

„Za mene su zabrinjavajuće. Govore o tome da postoje šumovi u komunikaciji između ANB-a i policije“, rekao je Zirojević.

On je dodao da se Brđanin i Milić nijesu saglasili sa tom ocjenom i da tvrde da je sve urađeno po procedurama i protokolima.

Upitan može li se reći da je bezbjednost Đukanovića ugrožena, Zirojević je kazao da svakoj štićenoj ličnosti bezbjednost potencijalno može biti ugrožena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS