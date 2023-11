Adžić: Odmah zakazati sjednicu Skupštine i kompletirati Ustavni sud

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić apelovao je na sve poslanike da se odmah zakaže sjednica Skupštine na kojoj će prva tačka dnevnog reda biti kompletiranje Ustavnog suda.

Adžić je rekao da je izvještaj Evropske komisije jasno pokazao da najveći problem i zastoj na evropskom putu Crne Gore leži u pravosuđu.

“Stoga ne bi trebalo da postoji veći interes svih proevropskih političkih subjekata, bez obzira na to da li su oni vlast ili opozicija, od deblokade pravosuđa”, istakao je Adžić.

Kako je kazao, izbor sedmog sudije Ustavnog suda prvi je zadatak na tom putu koji će se naći pred poslanicima.

“Što se tiče GP URA, sjutra ga možemo riješiti. Podržaćemo izbor Faruka Ruselbegovića, kao što smo to bili spremni da uradimo još u februaru, kada su neke partije opstruirale i namjerno blokirale put Crne Gore u Evropsku uniju (EU)”, rekao je Adžić.

On je podsjetio da je URA jedina politička partija u Skupštini koja je do sada glasala za sve kandidate Ustavnog suda i Sudskog savjeta.

“Time smo pokazali posvećenost evropskom putu Crne Gore i spremnost da bez bilo kakvih kalkulacija deblokiramo pravosuđe i damo dodatni podstrek snažnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, poručio je Adžić.

On je dodao da će se kompletiranjem Ustavnog suda dati novi značajan korak u evropskim integracijama Crne Gore.

