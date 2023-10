Adžić: Nova vlada da odluči da li popis treba odgoditi

Podgorica, (MINA) – Nova vlada treba da razmorti Rezoluciju Evropskog parlamenta (EP) o tome da li popis stanovništva treba da bude odgođen, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je kazao da je aktuelna Vlada pokazala da je u stanju da sprovede popis i da su obezbijedili sredstva i uključili ljude koji mogu da proces dovedu do kraja.

„Ono što je novi momenat je Rezolucija koju je usvojio EP i koja mora biti razmatrana i od nas koji smo članovi Vlade i vidimo da je izvjesno formiranje nove vlade da će taj popis i ako bude sprovoditi neka druga vlada, oni treba da zauzmu stav na ono što je odlaganje popisa“, ocijenio je Adžić.

On je rekao da je aktuelna Vlada pokazala veliki stepen odgovornosti da obezbijedi sve neophodne preduslove da se popis završi.

„Ne mislim da bilo ko od partijskih i vjerskih lidera može nagovoriti građane da se izjasne suprotono onome što osjećaju ili da ih mogu nagovoriti da krše zakon, i ako mogu to je statistički mali broj građama. Sve je ovo vrsta političke igre“, kazao je Adžić na sjednici Vlade.

Ministar bez portfelja Zoran Miljanić kazao je da je Crna Gora suverena država i da suvereno donosi odluke, ali da kada planira da postane članica EU, mora saslušati i imati u vidu preporuke EU partnera.

“To je ona poruka iz EP i sada kad će biti nova vlada, to je drugo pitanje, ali ako hoćemo da uvedemo Crnu Goru u EU, moramo se odgovorno odnositi prema svim inicijativama koje dolaze iz EU”, smatra Miljanić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS