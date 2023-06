Adžić da iznese dokaze za svoje tvrdnje

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) pozvao je ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da objavi vjerodostojne dokaze za tvrdnje o povezanosti lidera pokreta Milojka Spajića sa južnokorejskim državljaninom Do Kvonom.

Adžić je, nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, kazao da postoji informacija da se Spajić sastajao u Beogradu sa južnokorejskim državljaninom Do Kvonom, za kojima je raspisana Interpolova potjernica.

“S obzirom na to da je Adžić objelodanio navodne operativne podatke, insistiramo da objavi i vjerodostojne, nefalsifikovane dokaze za sve što je iznio”, naveo je u saopštenju član predsjedništva PES-a Vasilije Čarapić.

On je pozvao i Agenciju za sprječavanje korupcije, kao nadležni organ, da potvrdi ili demantuje navode Adžića o tome da je Do Kvon finansirao izborne kampanje PES-a.

“Pošto smo ubijeđeni da Adžić nema dokaze za ono što tvrdi, zaključujemo da su njegovi navodi ništa do zloupotreba funkcionerske pozicije u jeku izborne kampanje”, rekao je Čarapić.

Čarapić je kazao da se radi i o političkoj zlouputrebi položaja ministra unutrašnjih poslova koja ga, kako je rekao, diskredituje da preuzme bilo kakvu drugu javnu funkciju nakon izbora.

“Umjesto što pokušava da PES-u spakuje navodne afere samo par dana pred izbore, preporučujemo ministru da u cilju maksimalne izborne transparentnosti građanima i svojim biračima objasni kakve je imao zajedničke poslove sa svojim stranačkim kolegom koji je već procesuiran za šverc cigareta, jer smo sigurni da im je to značajno za donošenje odluke o glasanju”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS