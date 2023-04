Adžić: Crna Gora jasno orijentisana ka Zapadu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je strogo orijentisana ka Zapadu i nastaviće da se suprotstavlja onima koji nastoje urušiti međunarodni poredak i vrijednosti na kojima počivaju demokratske države, poručio je rukovodilac radom Ministarstva odbrane i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je učestvovao na Prvoj crnogorskoj bezbjednosnoj akademiji za mlade, na temu Bezbjednosne prilike u Crnoj Gori – da li Crna Gora može balansirati između Istoka i Zapada.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Adžić je kazao da je Crna Gora strogo orijentisana ka Zapadu.

“Orijentisani strogo ka Zapadu i ujedinjeni u evroatlantskoj porodici, nastavićemo da se suprotstavljamo onima koji nastoje urušiti međunarodni poredak i vrijednosti na kojima počivaju demokratske države”, poručio je Adžić.

On je rekao da su jasna opredijeljenost države i djelovanje bez balansiranja i “iskakanja” sa zapadnog kolosjeka, dokaz da je Crna Gora pouzdan NATO saveznik.

“I da je naše mjesto u zajednici evropskih društava”, istakao je Adžić, dodajući da pristupanje EU ostaje prvi i najvažniji spoljnopolitički prioritet.

On je naveo da ruska invazija na Ukrajinu predstavlja epohalnu prijetnju koja je dala nove konture evropskom i transatlantskom pristupu međunarodnoj bezbjednosti.

Adžić je istakao da Crna Gora nije kalkulisala, niti je bila nijemi posmatrač, ni kada je u pitanju usklađivanje nacionalne politike prema Rusiji sa Briselom, uključujući uvođenje sankcija Moskvi.

“Crna Gora nastaviti da posvećeno ispunjava savezničke obaveze u okviru NATO, kao i sa podrškom Ukrajini i njenom narodu u borbi za mir”, poručio je Adžić.

On je podsjetio da se Crna Gora priključila redu donatora, obezbjeđujući humanitarnu, vojnu i finansijsku pomoć Ukrajini, kao i da doprinosi učešćem svojih vojnika u jačanju vojnog prisustva na istočnim i jugoistočnim granicama Saveza.

Adžić je kazao da je mjesto Crne Gore u zajednici evropskih društava, te da je njen zapadni put utemeljen još u Deklaraciji o nezavisnosti Crne Gore iz 2006. godine, gdje je izraženo čvrsto opredjeljenje za evropske i evroatlantske integracije.

“Takođe, ova Vlada je jasno potvrdila da je ubrzano integrisanje u Evropsku uniju (EU) naš strateški prioritet”, rekao je Adžić, ističući da je nedavnom deblokadom Ustavnog suda prevaziđen institucionalni zastoj koji je na određeno vrijeme blokirao proces integracija.

Kako je naveo, uspostavljanje institucionalne stabilnosti, kao preduslov za nesmetano funkcionisanje sistema vladavine prava, omogućilo je da se intenziviraju napori i dao novu dinamiku procesu evropskih integracija.

Adžić je konstatovao da je region Zapadnog Balkana, pa i Crna Gora, uvijek bio na raskršću interesa velikih sila, najprije zbog geostrateškog položaja.

“Vakuum prostor u međunarodnim odnosima ne postoji, manjak prisustva jedne strane, jednog sistema vrijednosti, dovešće do jačeg prisustva onog drugog sistema”, kazao je ministar.

On je naglasio da Crna Gora nastoji da njeguje dobre odnose sa svima koji dijele demokratski, proevropski sistem vrijednosti, kao i viziju mirnog, stabilnog Zapadnog Balkana, integrisanog u EU.

“Samim tim je i naše spoljnopolitičko opredjeljenje više nego jasno”, zaključio je Adžić.

