Advokati: Do Kvonu se drastično krše elementarna ljudska prava

Podgorica, (MINA) – Južnokorejski državljanin Do Kvon ne može biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) dok se njemu i njegovim braniocima ne dostavi odluka o izručenju, saopštili su advokati Goran Rodić i Marija Radulović.

Oni su kazali da su, kao branioci Do Kvona, iz medija saznali da je ministar pravde Bojan Božović donio odluku o izručenju Do Kvona SAD-u.

„U toku trajanja radnog vremena u Ministarstvu pravde, zahtijevali smo da nam se odmah dostavi predmetna odluka“, naveli su Rodić i Radulović.

Taj zahtjev je, kako su kazali, direktno odbio Božović.

Rodić i Radulović su rekli da se na taj način Do Kvonu drastično krše elementarna ljudska prava, pravo na odbranu i na pravni lijek.

„Iza takvog nezakonitog postupanja ministra stoji činjenica da su sudovi, u dva navrata u pravosnažnim sudskim odlukama, cijeneći iste parametre koje je navodno cijenio ministar, donijeli odluku o izručenju Do Kvona Južnoj Koreji“, kaže se u saopštenju.

Rodić i Radulović su ocijenili da se na taj način Do Kvonu krši elementarno pravo na pravni lijek i preispitivanje “očigledno nezakonite odluke”.

Ta odluka, kako su naveli, donijeta je uz kršenje domaćeg Zakona, Evropske konvencije o ekstradiciji i samog bilateralnog Ugovora o izručenju između Crne Gore i SAD-a.

„Bez obzira na nezakonite namjere aktera ovog postupka, izvršenje odluke o izručenju Do Kvona nesporno se ne može sprovesti dok se njegovim braniocima, kao i njemu, na jeziku koji razumije, ne dostavi odluka o njegovom izručenju“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS