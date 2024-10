ADRION odlična platforma za rješavanje međunarodnih kriza

Podgorica, (MINA) – Jadransko-jonska inicijativa (ADRION) je odlična platforma za rješavanje međunarodnih kriza i sprečavanje budućih potencijalnih prijetnji, zaključeno na sastanku ministara odbrane zemalja članica te inicijative.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sastanak je održan u okviru Regionalnog Simpozijuma pomorskih snaga u Veneciji.

Na sastanku su učestvovali državni sekretar Ministarstva odbrane Crne Gore, Marko Marković, komandant Mornarice Vojske Crne Gore (VCG), Milan Jevtović i komandant patrolnog broda P-105 “Durmitor”, Lazar Knežić.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da su u fokusu sastanka bili novonastali bezbjednosni izazovi na Bliskom istoku i području Mediterana koji utiču na pomorsku sigurnost i bezbjednost.

Marković je istakao značaj ADRION inicijative, i njenog doprinosa kolektivnoj bezbjednosti na području Mediterana.

On je naglasio da Mornarica VCG prolazi kroz značajan period modernizacije, kako opremanjem osmatračkih radarskih stanica i operativnog centra, tako i nabavkom novih patrolnih brodova.

U saopštenju se navodi da će Mornarica VCG na taj način značajno doprinijeti kolektivnoj bezbjednosti mediteranskog područja i biti kredibilan partner ostalim članicama inicijative i alijanse.

„Na sastanku je zaključeno da je ADRION inicijativa odlična platforma za rješavanje međunarodnih kriza, sprečavanje budućih potencijalnih prijetnji, i da je od izuzetnog značaja nastaviti praksu međunarodnih vježbi, seminara, obuka i razmjene mišljenja“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS