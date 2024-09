Abdić: Poslaćemo aktuelnu vlast u političku prošlost

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) ima najbolju partijsku infrastrukturu, najkvalitetnije ljude na listi i zato će pobijediti na izborima u Podgorici i poslati aktuelnu vlast u političku prošlost, poručio je nosilac liste DPS-a Nermin Abdić.

On je, na predstavljanju kandidata za odbornike liste „I riječju i djelom – dr Nermin Abdić!“, obećao da će zajedno sa svima njima raditi mukotrpno, pošteno i časno na čelu Podgorice.

„Ovo su sve ostvareni i dobri ljudi sa kojima se može ići samo naprijed. Mi želimo da vratimo Podgorici sjaj koji ona zaslužuje. Želimo da vidimo Podgoricu kao administrativni centar i kao centar sportskih i kulturnih događaja“, rekao je Abdić.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, rekao da žele da bude na usluzi građanima 24 sata i da čuju svaku pohvalu i kritiku.

„Želimo da radimo mukotrpno, pošteno i časno. Želim da ovaj posao i u izbornoj kampanji i onda kad preuzmemo vlast odradimo pošteno. Prije svega jer mi Podgoricu osjećamo srcem i dušom“, dodao je Abdić.

On je istakao da je Podgorica grad u kojem se ljudi nikad nijesu dijelili.

„Podgorica je grad svih nas, gdje je komšija uvijek komšiju nazivao bratom, gdje se nikada nijesmo dijelili po vjeri ili naciji – grad u kojem smo svi jednaki“, naveo je Abdić.

On je kazao da Podgorica ponovo mora biti grad slobodnih i nasmijanih ljudi, ostvarenih u svojim profesijama i da gradska uprava ponovo mora biti mjesto koje okuplja profesionalce.

