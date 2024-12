Abdić: Ponosan sam što nijesmo pogazili principe

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste Demokratske partije socijalista (DPS) na lokalnim izborima u Podgorici Nermin Abdić kazao je da je ponosan što ta stranka nije pogazila političke principe i što nije sklapala neprincipijelne koalicije.

On je, u obraćanju sugrađanima, rekao da je ponosan prvenstveno zato što su sproveli sve što je kazao tokom izborne kampanje.

“Nijesmo vas iznevjerili, nijesmo vas izdali, nijesmo pogazili političke principe i nijesmo sklapali neprincipijelne koalicije”, naveo je Abdić.

On je kazao da politički život nastavljaju kao odbornici opozicionog statusa, ali koji će sigurno raditi u interesu građanki i građana Podgorice.

“Ovaj grad mora ići naprijed, a siguran sam da ćemo i najveći broj naših ideja koje smo ponudili građanima Podgorice, kroz naš izborni program, sprovesti kako bi život u ovom gradu bio što bolji i kvalitetniji”, istakao je Abdić.

On je rekao da sve prođe, a da riječi ostaju.

“Prođe sve kao što vidite, i priča ovakva i onakva, a Podgoričani to dobro pamte, ali riječi ostaju, a mi ih nikada nećemo pogaziti”, poručio je Abdić.(kraj) nim

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS