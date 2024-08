Abdić na čelu liste DPS-a za podgoričke izbore

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste Demokratske partije socijalista (DPS) na predstojećim izborima u Podgorici Nermin Abdić predvodiće pobjedničku listu pristojnih i obrazovanih Podgoričanki i Podgoričana, kazao je poslanik te stranke Andrija Nikolić.

Odluka da Abdić bude na čelu liste za lokalne izbore u Podgorici, koji su zakazani za 29. septembar, donijeta je jednoglasno na sjednici Odbora DPS Glavnog grada, koja je održana sinoć.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić na društvenoj mreži X je naveo da će odgovorni i dobronamjerni ljudi znati da prepoznaju čovjeka dobrih namjera, doktora i prijatelja – Abdica.

Abdić će, kako je kazao Nikolić, predvoditi pobjedničku listu pristojnih i obrazovanih Podgoričanki i Podgoričana.

“Neka 29. septembra iz Podgorice krene talas političkih promjena”, poručio je Nikolić.

