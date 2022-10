Abazoviću dodijeljen počasni doktorat UMEF Univerziteta u Ženevi

Podgorica, (MINA) – UMEF Univerzitet u Ženevi dodijelio je crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću počasni doktorat za liderstvo i doprinos vladavini prava, promociji mira i stabilnosti u regionu.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je prethodno održao četvorosatno predavanje na tom prestižnom univerzitetu.

Navodi se da je, tokom predavanja, Abazović govorio o političkim prilikama u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu i o bezbjednosnoj situaciji u Evropi nakon invazije Rusije na Ukrajinu.

„Ali i o svojoj novoj knjizi “Kritika globalne etike”, koja tretira pitanja globalizacije, deglobalizacije i modela etiziranja globalnog društva“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je na Fakultetu političkih nauka UMEF Univerziteta uspostavljen master program međunarodnih odnosa i globalne politike za buduće političke, ekonomske lidere, koji podrazumijeva sučeljavanje teorijskih koncepata i dijalog sa istaknutim međunarodnim zvaničnicima.

Kako su naveli, osnov programa predstavlja doprinos lidera, zvaničnika i akademika koji sa polaznicima dijele inovativnu viziju, znanje i višegodišnje iskustvo.

„Tako je juče na ovom univerzitetu predavanje imao aktuelni predsjednik Austrije Aleksander Van der Belen“, kaže se u saopštenju.

