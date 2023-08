Abazović: Vladu ne sastavljaju oni koji pregovaraju, već drugi centri moći

Podgorica, (MINA) – Vladu Crne Gore ne sastavljaju oni koji pregovaraju, već drugi centri moći koji imaju za cilj da se spriječi aktivna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao je premijer Dritan Abazović.

Kako prenosi Pobjeda, Abazović je novinarima uoči Bledskog strateškog foruma, kazao da su njegova očekivanja bila da će Crna Gora dobiti vladu još i prije, ali da su se stvari zakomplikovale.

Abazović je rekao da nije iznanađen posljednjim događajima u pregovorima o Vladi.

“Vladu ne sastavljaju oni koji pregovaraju, nego drugi centri moći koji imaju za cilj da se spriječi aktivna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije”, naveo je Abazović.

On nije želio da odgovori na koga misli, već je rekao da ih je pustio da “rade i da dovedu proces do kraja”.

“Neka im je sretno, dokazi su na sigurnom i u jednom trenutku, javnost će biti upoznata sa svim, pa radili to iz opozicije ili iz vlasti” kazao je Abazović.

On je rekao da Crnu Goru ništa ne može destabilizovati.

“Zato što Vlada obavlja sve svoje obaveze prema građanima kako treba. Imali smo uspješnu glavnu turističku sezonu, idemo u postsezonu i to je to. Mi smo dokazali neko umijeće vladanja, nama tehnički mandat ne smeta. Ako neko bude htio da nas vrati unazad, mi to nećemo dozvoliti”, kazao je Abazović.

Govoreći o protestnoj noti koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori zbog školskog broda Jadran, Abazović je rekao da će Crna Gora nastaviti da se stara o svojoj imovini.

“Sreo sam ministra (Gordana Grlića) Radmana, istina neformalno. Mi se staramo o svojoj imovini, Crna Gora će nastaviti da se stara o svojoj imovini, ja mislim da je to fer”, kazao je Abazović.

On je naveo da on nije od onih političara koji koriste svađu u regionu da bi sticali jeftine poene.

“Naprotiv, ja sam za poptuno pomirenje i za to da ljudi nađe zajednički jezik i za teme koje su mnogo komplikovanije”, naveo ja Abazović, dodajući da se ne može očekivati da o imovini Crne Gore brine neko drugi.

On je naveo da će Crna Gora svoju imovinu tretirati onako kako treba.

“Spremni smo da razgovaramo o svim temama, pa i o toj, ali valjda u cijeloj disoluciji Jugoslavije, valjda je nešto pripalo i Crnoj Gori”, kazao je Abazović.

On je naveo da je razgovarao i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić o posljednjim dešavanjima na relaciji Crna Gora – Srbija.

Abazović je dodao da je problem Jovane Marović riješen, a da će i bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović uskoro moći bez problema da uđe u Crnu Goru.

“Radi se o administrativnoj stvari, koja će biti riješena narednih dana”, rekao je Abazović.

