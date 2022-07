Abazović: Vlada i CPC da potpišu Temeljni ugovor

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović pozvao je mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihaila da Vlada i ta vjerska zajednica potpišu Temeljni ugovor.

Iz Vlade su saopštili da je Abazović odgovorio jutros Mihailu na obraćanje u kome je izražena spremnost za potpisivanje ugovora o uređenju međusobnih odnosa sa Vladom.

„Poštujući Ustav i zakone Crne Gore, uvažavajući pravo svih građana na slobodu izražavanja vjere, želimo istaći da je stav Vlade prema svim vjerskim zajednicama identičan, da baštinimo podjednak tretman i vodimo inkluzivnu politiku prema svim društvenim kategorijama, uključujući i vjerske zajednice“, navodi se u pismu.

Abazović je kazao da se, u tom smislu, raduje njihovom susretu u terminu koji dogovore dva kabineta.

