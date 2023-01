Abazović: Vjerujem da ćemo brzo dobiti funkcionalan Ustavni sud

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović rekao je da vjeruje da će Crna Gora vrlo brzo dobiti funkcionalan Ustavni sud, ukoliko ne bude pokušaja da neko politizuje tu instituciju.

Abazović je novinarima, tokom zvanične posjete Ulcinju, kazao da je sjutra “dan D” vezano kad će biti održana sjednica Ustavnog Odbora na kojoj će biti određen uži izbor kandidata.

Kako je kazao, najvažnije je da se dobiju četiri kredibilna člana i da se stavi tačka na izbor sudija Ustavnog suda.

“Ako ne bude pokušaja da neko politizuje Ustavni sud, vjerujem da ćemo vrlo brzo, za dvije sedmice ili koliko već bude trebalo da se zakaže sjednica, dobiti funkcionalan Ustavni sud, što bi bio veliki bust /boost/ evropskih integracija”, rekao je Abazović.

On, kako je saopštio, ne vidi razlog da se ne izabere svo četvoro sudija Ustavnog suda.

“Samo moramo da budemo svjesni činjenice da ako Demokratska partija socijalista (DPS) računa da će kandidat manjinskih naroda biti kandidat DPS-a i da će oni opet imati većinu u Ustavnom sudu, to je pogrešna računica”, rekao je Abazović.

Upitan kada će Građanski pokret URA zauzeti stav u pogledu kandidata na predsjedničkim izborima, Abazović je kazao da će ta stranka vjerovatno naredne sedmice odlučivati o tome na partijskim organima, ali i da im je rad Vlade centralna preokupacija.

On je ponovio da je najvažnije je da Crna Gora dobije novog predsjednika države, da on bude građanski, evropski i da ima mnogo bolju saradnju sa Vladom.

“Svi kandidati koji su načelno ušli u trku su zanimljivi i među njima zaista postoje ljudi koje bih rado vidio kao predsjednike Crne Gore”, rekao je Abazović.

Upitan da li će podržati kandidaturu lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića, on je odgovorio da je i “time što je rekao na neki način pružio podršku, ne samo njemu nego bilo kome ko ima građansku orjentaciju”.

“Ali ovo se ne odnosi striktno na njega. I ostale kolege mogu na to nekako da računaju”, saopštio je Abazović.

