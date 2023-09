Abazović uputio saučešće povodom smrti Markovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović uputio je saučešće povodom smrti reditelja Jagoša Markovića.

Abazović je na mreži “X” rekao da je s tugom primio vijest o, kako je kazao, odlasku jednog od najvećih umjetničkih genija regiona.

“Ostajemo siromašniji za pregršt remek djela koje nam je spremao čovjek nesvakidašnjeg talenta i harizme kakvu je sa lakoćom nosio. Zahvalni na svemu što je podario svijetu, a posebno na činjenici da je svoju Crnu Goru uvijek nosio u srcu”, rekao je Abazović.

On je uputio saučešće porodici, prijateljima, kolegama i svima koji su, kako je naveo, odrastali i uživali u predstavama kakve svijet rijetko daje.

