Abazović: Stajemo na kraj švercu cigareta

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović pozdravio je akciju Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Ministarstva unutrašnjih poslova u Nikšiću na sprečavanju krijumčarenja cigareta.

“Država vladavine prava, u kojoj će svi imati jednaka prava i obaveze je ideal za koji se borimo i izborićemo se. Ni po babu, ni po stričevima. Stajemo na kraj švercu cigareta”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

U Nikšiću je, kako saznaje agencija MINA, u toku akcija na presijecanju krijumčarenja cigareta, u okviru koje je privedeno više osoba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS