Abazović: Spajić pobjegao sa Premijerskog sata uz pomoć DPS-a

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić pobjegao je sa Premijerskog sata uz pomoć Demokratske partije socijalista (DPS), kazao je lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

Abazović je novinarima u Skupštini rekao da je predsjednik Skupštine Andrija Mandić trebalo da obezbijedi rad parlamenta.

„Ovo je pokušaj da se svaka institucija baci na koljena. Ovo što se danas vidjelo je pokušaj daljeg ponižavanja“, naveo je Abazović.

On je rekao da mu djeluje kao da je današnja situacija u parlamentu napravljena u dogovoru.

Abazović je istakao da URA neće dozvoliti da se ponižava Crna Gora.

„Kakav Premijerski sat 19. i 22. jula, ako Mandić nije sposoban da obezbijedi uslobe za rad, onda treba da podnese ostavku“, poručio je Abazović.

On je ponovio da je Spajić izgubio svako poštovanje sto se tiče URA-e.

„U ovakvom djelovanju kolegijuma, gdje se ništa ne poštuje, ne vidim razlog da nastavimo rad, ali nećemo bojkotovati“, rekao je Abazović.

