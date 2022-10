Abazović: Slijedi konačni krah politika prošlosti

Podgorica, (MINA) – Naredne sedmice slijedi konačan krah politika prošlosti i novi početak za građansku, evropsku i ekološku Crnu Goru, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je rekao da činjenica da se cijela kampanja za lokalne izbore svela na lokalne teme govori o tome koliko se Crna Gora promijenila na bolje za samo 120 dana.

“Čak i jedan ekstremista, kakav je Ivan Vuković, ne smije više da pomene Temeljni ugovor. Samo je Đukanović ostao dosljedan politici mržnje i podjela”, naveo je Abazović na Tviteru.

On je kazao “da mu je drago da je propao DPS-SDP plan da se građani dalje guraju u podjele i konflikte”.

“Naredne sedmice slijedi konačan krah politika prošlosti i novi početak za građansku, evropsku i ekološku Crnu Goru”, rekao je Abazović.

