Abazović: Sjutra zaokruživanje pravne analize Temeljnog ugovora

Podgorica, (MINA) – Pravna analiza teksta Temeljnog ugovora države sa Srpskom pravoslavnom crkvom biće zaokružena sjutra, najavio je premijer Dritan Abazović navodeći da ne zna datum potpisivanja tog dokumenta.

On je kazao da taj proces treba dovesti do kraja, prenosi Portal Pobjeda.

“Treći avgust kao datum potpisivanja, po meni je deziformacija, jer se to još ne zna”, kazao je Abazović novinarima, nakon sastanka u Vili Gorica sa premijerom Španije Pedrom Sančezom.

Komentarišući najavu Demokratske partije socijalista (DPS) da će srušiti Vladu ako se potpiše ovakav temeljni ugovor sa SPC, on je rekao da nema ništa protiv da se podnese ta inicijativa i, ako treba, da se izađe na izbore.

“Oni su to rekli i ja sa tim nemam nikakav problem. Rekao sam da ne mogu da vodim Vladu koja će imati ucjene onih koji će da je podržavaju”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, ne mogu da se kriju iza evropske agende, jer to nije evropska agenda.

“Ako neko želi da atomizira građansko društvo, neka to građani prepoznaju”, naglasio je Abazović.

On očekuje da će danas biti održana sjednica Skupštine Crne Gore i da će biti izabran Sudski savjet.

“Ostaje dilema da li će postojati dvotrećinska većina, ali ako se i tropetinska identifikuje to će značiti da je proces faktički doveden do kraja, s tim što bi moralo da se ponovi glasanje za 30 dana”, rekao je Abazović.

On je apelovao da poslanici postupe po sopstvenoj savjesti.

“Ali ne možemo da pričamo o evropskim integracijama i kada dođe situacija da to efektuiramo da smo uzdržani, protiv, ili da nismo sigurni kakav stav zauzeti”, poručio je premijer.

Kako je naveo, ako želimo ka Evropskoj uniji, znamo kakve odluke treba donijeti.

“Najvažnije je da proces ide svojim tokom, tako da sam tu optimista”, rekao je Abazović.

