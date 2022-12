Abazović: Sektor bezbjednosti pripada koaliciji Crno na bijelo

Podgorica, (MINA) – Sektor bezbjednosti, kako je ranije dogovoreno, pripada koaliciji “Crno na bijelo”, rekao je premijer Dritan Abazović.

Lider Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević u četvrtak je poručio je da je došao trenutak da svoje međunarodne kontakte stavi na raspolaganje državi u borbi protiv kriminala, kao i da PzP neće podržati novu vladu ako njemu ne pripadne pozicija koordinatora za reformu službi bezbjednosti.

Abazović je, u Centralnom dnevniku Nove M kazao da je ranije dogovoreno da sektor bezbjednosti pripada koaliciji “Crno na bijelo”.

“Ne bih dalje oko toga. Razumijem ambicije drugih ljudi, ali oko tih stvari je postojao načelni dogovor. Ako im treba dati dodatnu argumentaciju, tu smo, ali to nije pitanje”, dodao je Abazović, prenosi Pobjeda.

On ne isključuje mogućnost da 20. januara, osim predsjedničkih, budu raspisani i parlamentarni izbori.

“To je jedan od načina rješavanja krize, ali ne bih prejudicirao ništa. Ako budemo morali da odemo na parlamentarne izbore, nije ništa strašno. Ali moramo kompletirati Ustavni sud” istakao je Abazović.

Upitan da li pregovori o formiranju nove vlade imaju smisla ako već sada postoji problem zbog bevzbjednosnog sektora, kao i da li Vlada može biti formirana do 20. januara, Abazović je odgovorio da se poslije Nove godine mora sjesti da bi se definisale stvari.

“Ne bih rekao da je situaicja vanredna. Proces formiranja vlade nije lagan , imamo dogovore iz prethodnog perioda i ako budemo na visini zadatka proces možemo završiti u razumnom roku”, smatra Abazović.

On je kazao da, što se URA-e tiče, neke stvari su jasne i ne mora da bude razgovora po pojedinim pitanjima kao što su međunarodne obaveze, spoljna politika, pravac Crne Gore, pitanje bezbjednosti.

Kako je naveo, u drugoj polovini januara treba da budu završene procedure oko kompletiranja Ustavnog suda.

“Nadam se da će svi politički subjekti biti na visini zadatka, nezavisno od toga hoćemo li paralelno sa tim formirati vladu ili ne, jer nama Ustavni sud treba, pogotovo ako želimo da idemo u nove izborne procese”, kazao je Abazović.

On je istakao da Crna Gora mora da sačuva zdravu i normalnu komunikaicju sa međunarodnom zajednicom.

“Ne smijemo da dođemo u situaciju da budemo u bilo kakvoj vrsti izolacije, već da damo dodatan napor svi zajedno da u direktnoj komunikaciji sa njima riješimo otvorena pitanja i dileme kako bi mogli da nastavimo nesmetane međunarodne aktivnosti kojih u ovoj godini nije falilo”, rekao je Abazović.

On je kazao da nije znao za navodnu umiješanost bivšeg direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića u šverc cigareta, ističući da se zalaže da se otkriju “logističari koji su iz tog posla izvukli enormnu finansijsku korist”.

“Svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Mi smo dali ogroman napor da se suzbije šverc cigareta i kokaina”, naveo je Abazović.

On je poručio da su u proteklih osam mjeseci isporučili istorijske rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Što se Miloševića tiče, najviše napada je uslijedilo nakon što sam upro prstom u neke ljude i to će se nastaviti u kontinuitetu” rekao je Abazović.

Na pitanje da li će Crna Gora pristupiti Otvorenom Balkanu, Abazović je rekao da sada ne mogu da donesu tu odluku jer su u procesu formiranja nove vlade.

On je kazao da će o tom pitanju odlučivati nova izvršna vlast.

