Abazović: Raspuštanje Skupštine nije u skladu sa ustavnim poretkom

Podgorica, (MINA) – Odluka predsjednika države Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine nije u skladu sa ustavnim poretkom Crne Gore, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

„Način na koji je to uradio nije u skladu sa ustavnim poretkom Crne Gore i pozivam poslanike da pitanje skraćenje sopstvenog mandata uzmu u svoje ruke“, rekao je Abazović novinarima, nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

On je ocijenio da je to ispravno jer se Đukanović u ukazu ne poziva na Zakon o predsjedniku, niti navodi po kojem članu je raspustio parlament.

„Navodi član Ustava, ali u trećem stavu. Time ulazi u pravni nonsens, zato što ukaz mora da proistekne iz neke odluke“, dodao je Abazović i rekao da bi, da je mogao na taj način da raspusti parlament, Đukanović to valjda uradio 20. avgusta prošle godine ili 10. septembra.

Prema riječima Abazovića, da je Đukanović mogao to da uradi prostim ukazom, valjda ne bi čekao 16. mart.

„Mislim da nije u skladu sa ustavnim poretkom, ali moj je apel i Ustavnom sudu da se probudi. Pozivam predsjednika Ustavnog suda i njegove kolege da se probude iz sna. Evo sada imamo Ustavni sud koji se ne izjašnjava“, kazao je Abazović.

On je naveo da postoji problem političke prirode, jer je Đukanović to uradio četiri dana pred predsjedničke izbore.

„Smatram da je bilo racionalno da se sačeka 2. april i da onda bilo ko, on ili neko drugi, sa punim legitimitetom donosi odluke“, naveo je Abazović.

Kako je naveo, Đukanovića je jučerašnja akcija pogurala da što prije raspisuje izbore.

Abazović je kazao da Đukanoviću, više od toga kada će biti izbori, znači da se sačuva Kavački klan.

„Zbog toga je Vlada na udaru od samog početka“, rekao je Abazović i dodao da, i da ne bude aktuelne Vlade, dokaze ne može niko da uništi.

On je kazao da je dobro što su ti dokazi predmet Europola i međunarodnih organizacija.

„Mi ćemo dok smo tu nastaviti da radimo u skladu sa interesom građana, mislim da se uradilo mnogo više od onoga što sam projektovao kada sam rekao da će manjinska vlada trajati godinu“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, zalagaće se za vrijednosti koje javno promovišu.

„Nas čeka dosta posla i do početka ljetnje turističke sezone i mislim da su to rezultati koji će ostati kao neka stvar koju smo dali Crnoj Gori kad smo bili na ovim funkcijama“, dodao je Abazović.

