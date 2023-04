Abazović: Položili smo veliki demokratski ispit

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je prethodnih dana položila veliki demokratski ispit, kazao je predsjednik Vlade Dritan Abazović.

On je to naveo u izjavi nakon sastanka ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, koji je održan u Rimu.

“Mi smo prethodnih dana položili veliki demokratski ispit, pokazali smo da izbore možemo da organizujemo potpuno slobodno, u relaksiranoj atmosferi, i omogućimo građanima da biraju onako kako oni misle da treba”, rekao je Abazović.

On je dodao da vjeruje da to otvara novu perspektivu kada je u pitanju vladavina prava u Crnoj Gori.

“To je ono što je dio naše evropske agende i siguran sam da sav politički spektrum treba da se okuplja oko naše evropske budućnosti”, kazao je Abazović.

On je rekao da su na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana otvorili mnoge teme.

Sastanak je, kako je dodao Abazović, protekao u jako dobroj i pozitivnoj atmosferi.

“Zahvalio sam (Evropskom komesaru za proširenje Oliveru) Varheljiju koji je otvorio pitanje ideje o izgradnji regionalnog energetskog terminala, koji bi finansirala Evropska unija (EU)”, naveo je Abazović.

On je kazao da je Crna Gora spremna da aplicira, ponudi svoje kapacitete i dodao da im je energetika već dugo u fokusu.

“Ono što je naše interesovanje jeste da sa Italijom konačno dobijemo i pomorsku povezanost, da vratimo feribrod Bar-Bari, Bar-Ankona, da vratimo svoj Sveti Stefan. To je ambicija Vlade”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je mjesto spajanja.

“Vjerujem da možemo doprinijeti i nekim regionalnim procesima koji se dešavaju i da konačno fokus bude na onome što je zajednička budućnost, ekonomija i životni standard”, kazao je Abazović.

On je, govoreći o predstojećoj turističkoj sezoni, naveo da očekuje veliki broj turista iz EU i regiona.

“Mislim da Crna Gora u svakom slučaju, na svakom mjestu u Evropi i svijetu demonstrira da je zemlja vrijedna poštovanja”, rekao je Abazović.

