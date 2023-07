Abazović: Nema ništa sporno u imenovanju Radovanića

Podgorica, (MINA) – U imenovanju funkcionera Građanskog pokreta URA Milete Radovanića za generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova (MVP) nema ništa sporno, smatra premijer i lider te partije, Dritan Abazović.

Vlada u tehničkom mandatu je Radovanića na tu poziciju imenovala na jučerašnjoj sjednici.

Abazović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon prezentacije rezultata rada Ministarstva prosvjete, rekao da su sva imenovanja Vlade zakonita.

„I ja sam podložan da se sprovede bilo kakav monitoring svega što smo uradili u prethodnom periodu. Vrlo sam odlučan pri donošenju odluka oko svega. Tu nema ništa sporno“, kazao ke Abazović.

Upitan da prokomenatariše to što URA nije dobila poziv od Pokreta Evropa sad (PES) za razgovore o formiranu Vlade, on je rekao da je legitimno pravo svakoga da sarađuje sa kim želi i može.

„Nema tu nikakve negativnosti, niti potrebe da se osjećamo ovako ili onako. Ja im želim uspjeh“, dodao je Abazović.

On nije želio da komentariše to što je PES na razgovore pozvao predstavnike koalicije Za budućnost Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS