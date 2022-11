Abazović: Nastaviću da apelujem o nužnosti izbora sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Izbor sudija Ustavnog suda jedini je način za izlaz iz političke situacije, ali i normalno uspostavljanje funkcionisanja institucija, poručio je premijer Dritan Abazović.

On se susreo danas sa direktorkom za Evropu u Kancelariji za inostrane poslove Ujedinjenog Kraljevstva Viktorijom Biling.

„Tom prilikom Abazović je ponovio da izbor sudija Ustavnog suda jedini način za izlaz iz političke situacije, ali i normalno uspostavljanje funkcionisanja institucija“, saopšteno je iz Vlade.

Abazović je naglasio da je to odgovornost svih političkih subjekata, dodajući da će nastaviti da apeluje prema predstavnicima političkih subjekata o nužnosti donošenja takve odluke u Skupštini 22. novembra.

Kako je naveo, to je pitanje koje prevazilazi partijske interese i prikaz stepena odgovornosti prema pitanjima od najvažnijeg društvenog interesa.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja o globalnoj krizi izazvanoj ruskom agresijom na Ukrajinu, kom prilikom je premijer ponovio da Crna Gora kao odgovorna NATO članica doprinosi očuvanju stabilnosti i bezbjednosti Evrope i svijeta“, navodi se u saopštenju Vlade.

