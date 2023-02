Abazović na ministarskom REAIM samitu u Hagu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović boraviće u dvodnevnoj posjeti Hagu u Holandiji, gdje će učestvovati na ministarskom REAIM samitu, saopšteno je danas iz Vlade.

Abazović će boraviti u Hagu na poziv ministara vanjskih poslova i odbrane Vopke Hoekstra i Kajse Olongren.

Abazović će predvoditi crnogorski delegaciju, u kojoj su i državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović i generalni direktor Direktorata za politiku odbrane u tom resoru general major Rajko Pešić.

“Abazović će govoriti na okruglom stolu zajedno sa šefovima delegacija, biznis i naučne zajednice iz 50 država na temu razvoja novih tehnologija i unapređenju sposobnosti prikupljanja i analize podataka u vojne svrhe, uz korišćenje najnovijih dostignuća vještačke inteligencije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se razgovarati o temama odgovorne upotrebe vještačke inteligencije u vojne svrhe, analizirajući posljedice i rizike, naročito u kontekstu očuvanja međunarodnog pravnog poretka.

“Abazović će posjetiti sjedište brodogradilišne kompanije Damen, gdje će ga dočekati direktor Arnout Damen, sa kojim se premijer ranije susreo tokom učešća na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu”, kaže se u saopštenju.

