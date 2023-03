Abazović: Jedan od uhapšenih u top pet krijumčara u Evropi

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori u četvrtak je sprovedena istorijska akcja protiv suzbijanja narkokartela, a među uhapšenima je osoba koja važi za jednog od top pet krijumčara kokaina na području Evrope, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, nakon vanredne sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, kazao da se radi o osobama koje su pretežno iz Uprave policije, a koje se dovode u vezu sa krijumčarenjem više tona kokaina u Crnoj Gori i širom Evrope.

Kako je naveo, taj šverc dešavao se u prethodnom periodu.

Abazović je kazao da je sjednica bila posvećena jučerašnjoj akciji koju sprovodi Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u saradnji sa Specijalnim policijskim timom (SPO).

“Istorijska akcija hapšenja osoba iz kriminalnog miljea, povezanih sa više tona kokaina, čija vrijednost na tržištu iznosi više od 100 miliona EUR”, rekao je Abazović.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u akciji, posebno glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću i načelniku SPO Predragu Šukoviću.

“Više detalja o akciji neću iznositi, nadamo se da će SDT dati više obavještenja, samo ću reći da se aktivnosti sprovode protiv osobe koja važi za jednog od top pet najvećih krijumčara u Evropi”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, pipci organizovanog kriminala u Evropi ne bi bili toliko snažni da ih nema u mnogim institicijama Crne Gore.

”Razlika u onome što je bilo i što je danas, to je da smo mi odlučni da tu hobotnicu pogodimo u glavu i otkinemo sve pipke”, kazao je Abazović.

On je rekao da “ovo nije kraj već istorijski početak otvaranja društva pravde”.

“Duh je izašao iz boce, ovo je nepovratni proces. Ni škaljarski klan ni bilo koja organizacija neće upravljati državnim organima Crne Gore, što ranije nije bio slučaj. Sa ovom akcijom bi se mogla pohvaliti svaka zemlja na svijetu”, kazao je Abazović.

On je rekao da će akcija nositi velike političke reperkusije.

“Budite sigurni da su ovi ljudi finansirali kampanje i mnoge druge aktivnosti političkog karaktera, i mislim da će početak ove akcije označiti kraj kada su u pitanju svi klanovi”, saopštio je Abazović.

On je naveo da ranije nijesu imali intenzivnu saradnju sa EUROPOL-om.

“Zbog čega smo bili blokirani? Odgovor se sam nameće. Šverc kokaina i pranje novca nijesu počeli 2020. godine. Znate da imamo bivše policajce koji su multimilioneri, a ako mislite da ljudi iz EUROPOL-a to ne znaju, vjerujte da znaju”, rekao je Abazović

On je kazao da zahvaljujući pojedincima Crna Gora nema anti-mafija zakon.

“Hvala nevladinom sektoru, poslanicima, svima koji su bili protiv usvajanja tog Zakona prije deset, 15 dana. Ne moraju ni da pomažu, samo da ne opstruiraju”, rekao je Abazović.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić naglasio je da su ovo istorijski dani za borbu protiv kriminala i korupcije.

“Ništa ne bi bilo moguće da nijesmo poslije duže vremena povratili povjerenje međunarodnih partnera. Od njih smo dobili materijal da se sva ove osobe procesuiraju”, rekao je Adžić.

Prema njegovim riječima, samo djelovanjem svih institucija može se odgovoriti na udare mafije i suprotstaviti se kriminalnim strukturama koje odavno prevazilaze granice Crne Gore, i koje su postale opasne po region i šire.

“Uprava policije nije jedina koja nije imuna na uticaj kriminalnih struktura, ovo će povući radikalnije poteze”, rekao je Adžić.

On je najavio vrstu značajnije provjere rukovodioca službenika policije, dodajući da razmišljaju o uvođenju vetinga.

“Ubrzo se očekuje raspisivanje konkursa za pomoćnike direktora u policiji”, dodao je Adžić.

On je rekao da su detektovali gdje leži najveći broj problema povezan sa kriminalom.

“Vrlo brzo ćemo tu poslati najodgovornije strukture koji će sami birati svoje i ljude i suprotstaviti se organizovanim kriminalnim grupama”, poručio je Adžić.

On je dodao da ima mnogo službenika koji pošteno rade svoj posao i da njih angažman sada može doći do izražaja.

“Nakon smjene vlasti u Crnoj Gori, došlo je do promjena u policiji, ali se čišćenje institucija do kraja nije moglo proizvesti u tako kratkom roku. Sada je vrijeme da sve koji štete ugledu policije više ne budu dio nje”, rekao je Adžić.

Rukovodilac SPO Predrag Šuković je rekao da su on i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović uspjeli da skinu blokadu u EUROPOL-u, podsjetivši da je Crna Gora prije godinu bila pod embargom EUROPOL-a.

“Poslije skidanja blokade toga imamo akcije SDT i SPO. Predmet je pod oznakama tajnosti. U prvom dijelu istrage smo obuhvatili 17 osoba od čega je većina bivših ili sadašnjih policijskih službenika koji su izvršioci raznih krivičnih djela iz oblasti kriminalne djelatnosti”, rekao je Šuković.

On je rekao da je u toku opsežna akcija SPO u jednom dijelu Crne Gore, i da će se njihove aktivnosti nastaviti narednih dana.

Šuković je kazao da se u predmetu radi o transportu droge iz Južne Amerike i da su u pitanju tri tone, iz više transporta.

Odgovarajući na pitanja novinara, Šuković je rekao da su većina uhapšenih policajci, da su krivičnom prijavom obuhvaćene i osobe koje su već u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, a da se za nekima još traga.

