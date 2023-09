Abazović: Imamo najbolju perspektivu u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima najbolju perspektivu u regionu, kazao je premijer Dritan Abazović dodajući da Evropska unija (EU) mora da otvori vrata za nove članice, naročito nakon situacije u Ukrajini.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Abazović je u petak održao panel predavanje studentima Univerziteta Tulan u Nju Orleansu na temu “Crna Gora od Jugoslavije do EU”.

“Naš primjer je jedinstven u svijetu, od početka našeg parlamentarnog života, do prvih demokratskih promjena prošlo je više od 100 godina. Međutim, razbijanjem političkih monopola sad se stvari odvijaju brže, ali potraga za društvenim konsenzusom i dalje traje”, rekao je Abazović.

On je naveo da je proces stvaranja pravne države usporen u sistemima koji su dugi niz godina imali napromjenjivu vlast a govorio je i o otvorenom modelu ekonomije koji Crna Gora treba da prihvati.

“Ponovio je da je naša država sa najboljom perspektivom u regionu i da EU mora otvoriti vrata za nove članice, naročito nakon situacije u Ukrajini”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, studente je interesovalo kakvi su odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, kao i šta je tajna u dobrom menadžiranju odnosa sa susjedima.

