Abazović: Država nije gluva na zahtjeve pripadnika Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Zahtjevi Sindikata Uprave policije su opravdani, kazao je premijer Dritan Abazović na sastanku sa predsjednikom tog sindikata Mladenom Šuškavčevićem.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, saslušao i uvažio zahtjeve koje Sindikat Uprave policije ima.

“Kvalifikovao ih je opravdanim, navodeći da država nije gluva na zahtjeve pripadnika Uprave policije”, kaže se u saopštenju.

Abazović je, kako se navodi, iskazao spremnost da na Vladi iskaže punu podršku s ciljem rešavanja problema povećanja zarada i drugih tekućih pitanja koji godinama muče pripadnike Uprave policije.

“Uz to, dogovoreno je da se u narednom periodu kroz resorna ministarstva iniciraju aktivnosti u cilju trajnog rješavanja problema službenika policije”, rekli su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS