Abazović: DPS raspoložen da bude dio konstruktivne većine

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) raspoložena je da bude dio konstruktivne većine, kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da svako ko je politički racionalan u ne želi destabilizaciju države.

Abazović je novinarima u Skupštini, na pitanje ako DPS uskrati podršku postoji li mogućnost da je pruži neko drugi, kazao da je i to moguće i da su sve opcije otvorene.

“Ono što je moj apel jeste da ne idemo u destabilizaciju i to je bio i dio zajedničkog saopštenja. Da niko od naših međunarodnih partnera i ko je politički racionalan u ovom trenutku ne želi destabilizaciju države”, kazao je Abazović.

Destabilizacija je, kako je kazao, najgore moguće rješenje.

“Moguće da neki politički subjekti, čujete neke manje političke subjekte, oni definitivno jesu za destabilizaciju”, rekao je Abazović.

On je rekao da predsjednikom države i liderom DPS-a Milom Đukanovićem nije razgovarao o mogućnosti da ta stranka uskrati podršku Vladi.

“Mi smo razgovarali kako da dođemo do deblokade evropskog puta, to je naša agenda i vjerujem da tu imamo saglasnost, da oni imaju raspoloženje da budu dio konstruktivne većine”, rekao je Abazović.

Upitan ko će činiti ekspertski tim za analiziranje Temeljnog ugovora i da li će se o tom ugovoru ponovo glasati na Vladi, Abazović je kazao da nijesu govorili o personalnim imenima, ali da su na neki način uputili apel stručnoj javnosti.

“Tu mislimo na Pravni fakultet, na univerzitete, na možda Udruženja pravnika, Notarsku komoru. Neka strukovna udruženja koja bi mogla da daju doprinos koji se do sada nije čuo”, rekao je Abazović.

On je istakao da nema dilemu da je sve urađeno kako treba.

“Nijesam do sada čuo argument koji bi mogao da se tumači kao potreba da se uđe u neke intervencije. Ali s obzirom da je pitanje izazvalo neke nedoumice, ne vidim nikakvu prepreku da i ti pojedinci daju još neko mišljenje u cilju da što demokratičnije izađemo iz ove situacije”, naveo je Abazović.

Upitan hoće li Vlada, ako stručnjaci budu imali primjedbe, ponovo glasati o temeljnom ugovoru, Abazović je odgovorio da bi on sačekao da se taj postupak završi.

“Tvrdim da je sve okej. Želim da čujem nešto drugačije. Mi nemamo ambicuju da stavimo potpis na nešto što je protivustavno i protivzakonito”,rekao je Abazović.

On je poručio da “nemamo ni ambiciju da podlegnemo pritisku da će bilo kakav ugovor da suspenduje državu”.

“Mislim da smo u dobrom duhu ja i Đukanović imali želju da samo ne podstičemo neku negativnost u društvu nego da damo priliku da možda još neki pravni pravni autoritet iskaže neki stav vezano za to”, kazao je Abazović.

Upitan o navodima Kneževića u vezi prijetnji Đukanoviću, Abazović je kazao da to nije njegov manir.

“Ja se nikad ne bih služio time da nekome prijetim”, rekao je Abazović.

Upitan hoće li vanredni izbori biti održani ove godine i o razgovorima “iza leđa”, Abazović je kazao da se svašta dešava u Crnoj Gori.

Kako je kazao, bez Ustavnog suda se teško može ići na izbore.

“Da li će biti parlamentarnih izbora ove godine, zavisi od ukupne političke situacije, ako DPS ostane pri svom ranije izrečenom stavu vjerovatno hoćemo, ako ne, onda postoji mogućnost da imamo lokalne izbore, pa odmah početkom proljeća parlamentarne”, rekao je Abazović.

Na pitanje o čemu je razgovarao sa Đukanovićem, Abazović je ponovio da destabilizacija nije rješenje.

Upitan o vožnji helikoptera ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića, Abazović je kazao da su različiti ljudi i da različito gledaju na korišćenje državnih resursa.

“Drago mi je da se ministar sastao još jednom sa visokim evropskim zvaničnikom”, kazao je Abazović.

