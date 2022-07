Abazović danas u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović boraviće danas u zvaničnoj posjeti Zagrebu, na poziv predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića.

Pored Plenkovića, premijer će se zvanično sastati i sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem.

Iz Službe za odnose s javnošću Vlade saopštili su da će obezbijediti medijima fotografije i video snimke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS