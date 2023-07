Abazović danas na Dubrovnik forumu

Podgorica, (MINA) – Premijer i rukovodilac radom Ministarstva vanjskih poslova, Dritan Abazović, učestvovaće danas na Dubrovnik forumu pod nazivom “Upravljanje globalnom preraspodjelom”.

On na Dubrovnik forumu učestvuje na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana.

Abazović će, kako su najavili iz njegovog kabineta, danas govoriti na prvom panelu “Svjetski poredak van reda: Kako stabilizovati svjetsku politiku?”.

Dubrovnik forum je politička konferencija koja okuplja ministre vanjskih poslova i ostale najviše političke ličnosti, sa ciljem razmjene mišljenja o trenutno aktuelnim pitanjima svjetske politike.

