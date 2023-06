Abazović čestitao Kurban-bajram

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović čestitao je Kurban-bajram svim pripadnicima islamske vjere.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ poželio da zavlada mir, ljubav i pravda među svim ljudima.

“Da se uvijek zajedno radujemo i podstičemo jedni druge na dobra dijela”, dodao je Abazović.

