Abazović: Brđanin bi trebalo da podnese ostavku

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave policije Zoran Brđanin morao je da zna šta se dešava u sistemu kojim rukovodi i zbog toga bi trebalo da snosi odgovornost, saopštio je premijer Dritan Abazović nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Abazović je, na konferenciji za medije, rekao da je sjednica bila posvećena akciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, koja se odnosila na policijske službenike za koje se osnovano sumnja da su dio narko kartela.

“Po svemu sudeći, na vrhu smo ledenog brijega. To znači da ćemo u narednom periodu nastaviti aktivnosti na suzbijanju narko kartela koji djeluje unutar institucija sistema. Vjerovatno se to ne tiče samo policije”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, porazno je to što su unutar institucija sistema, pa i onih za suzbijanje organizovanog kriminala, bili ljudi koji su dio organizovanog kriminala.

Abazović je kazao da je Vijeće podržalo reformame unutar policije, koje se tiču kadrovskih osvježenja i promjena.

“Ministra unutrašnjih poslova (Filipa Adžića) sam obavijestio da ima odriješene ruke da “očisti” sve što se tiče Uprave policije u skladu sa zakonom, i da nema nikakve restrikcije da preduzme bilo koje mjere prema bilo kojem službeniku – od vrha do dna”, rekao je Abazović.

On je naveo da se mora nastaviti sa otklanjanjem ljudi iz sistema koji su povezani sa organizovanim kriminalom.

“Za mnoge ljude, za koje su postojale sumnje, nijesu postojali dokazi. To je usporavalo proces. Mislim da će sada biti suprotna situacija i da će se pojavljivati novi dokazi”, kazao je Abazović.

On je rekao da društvo treba da bude ponosno što uspijeva da se odupre ljudima i organizacijama koje “imaju veću snagu nego što je to državni trezor u ovom trenutku”.

“Imaju veću logistiku, veći broj motivisanih ljudi, mnogi od njih su opasni, naoružani. I pored toga, Crna Gora uspijeva da isporučuje rezultate. To je najvažnija stvar, i mislim da ćemo to u kontinutetu raditi”, saopštio je Abazović.

Upitan da li ima Vlada ima mehanizam da smijeni Brđanina na zakonit način, Abazović je kazao da Vlada ima i da je niko neće ucjenjivati.

“Postoje mehanizmi, međutim mi treba da zajedno donesemo konačnu odluku. Moramo “ubrizgati” novu enerigiju unutar policije, ne samo u rukovodećem kadru, već generalno”, rekao je Abazović.

Abazović je rekao da sa Brđaninom ima dobru saradnju, kao i da on ima velike profesionalne kapacitete, ali da je morao da bude svjestan ko mu je unutar sistema.

On je rekao da Brđanin treba da snosi odgovornost za ono što se dešava.

Abazović je istakao da svako može da podnese odgovornost i da niko ne može da bude iznad Vlade Crne Gore.

On je podsejtio da je tražio ostavku i direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića.

“Smjenjivao sam i druge ljude i to će nastaviti da i ubuduće. Govorim generalno, nijesam rekao ad nominem”, rekao je Abazović.

Na pitanje da li je isključeno da će na narednoj sjednici Vlade smijeniti Brđanina, Abazović je kazao da “ne bi isključivao nijednu opciju”.

„Biće velikih i ozbiljnih rezova, ali moramo da vidimo kakav je plan reforme policije u narednom periodu. Da vidimo ko može da pomogne, a kone”, dodao je premijer.

Abazović je rekao da nije njegova obaveza da zna ko je imenovan u policiji i da je, na sjednici Vijeća, Brađaninu saopštio da bi trebalo da podnese ostavku.

“Mislim da bi to bilo najbolje za njega. To pričam iz kolegijalnih razloga jer bi, sa svojim zanjem, vjerovatno bio koristan na nekim drugim mjestima unutar sistema, ali ne mogu da insistiram, niti mi je to stil”, rekao je Abazović.

On je naveo i da je bivši šef Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Zoran Lazović u vrhu kavačkog klana u policiji.

“Nikoga nijesam izložio bez neke osnove. Vrijeme će pokazati. U odnosu na ljude koji su bili njegova desna ruka je već pokazalo”, saopštio je Abazović.

Govoreći o atmosferi uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, Abazović je kazao da su sve tenzije povezane sa organizovanim kriminalnim grupama.

“Što se oni osjećaju slabijim, to se građani osjećaju slobodnijim. Što se oni osjećaju moćnijim, to su građani pod većom tenzijom”, naveo je Abazović i apelovao na sve građane da izborni dan protekne kao i u prvom krugu izbora.

Govoreći o uhapšenom pomoćniku Uprave policije Dejanu Kneževiću, Abazović je rekao da se njemu stavlja na teret da je odavao određene podatke kriminalnoj grupi kavački klan.

Na pitanje koliko će pripadnika policija i tajnih službi biti “odstranjeno” iz sistema, premijer je kazao da će to biti “pozamašan broj”.

Komentarišući fotografije koje je objavio portal Libertas o torturi koju su sprovodili pripadnici Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, Abazović je rekao da oni moraju biti procesuirani.

“To nije jedini vid torture, i drugi su se dešavali na ulicama i nikada se nisu otkrvali počinioci. Tu moramo biti mnogo efikasniji”, poručio je Abazović.

On je kazao da su danas na sjednici Vijeća otvorili pitanje kako su ljudi koji su sada uhapšeni dobili dozvole za pristup tajnim podacima, i šta je uloga ANB-a u tome.

