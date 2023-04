Abazović: Borbom za vladavinu prava do boljih uslova za mlade u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Borba protiv organizovanog kriminala i borba za vladavinu prava stvoriće bolje uslove za mlade ljude u Crnoj Gori, kazao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je danas na Kembrudžu održao predavanje tokom kojeg je razgovarao sa profesorom istorije evropskih međunarodnih odnosa Brendanom Simsom, studentima i zainteresovanom javnošću.

„Crna Gora je zemlja sunca, osmijeha, prirodnih resursa koju treba svako da posjeti. Ambicija Vlade je da je kreira kao zelenu destinaciju“, istakao je Abazović.

On je kazao da se, bez shvatanja demokratskih vrijednosti, ne može doći ni do ekoloških pobjeda, kao i da svaka vlada na svijetu treba da ima ekološku komponentu u najvišim prioritetima.

“Abazović je naveo da mladi, pored ekonomskih razloga, najviše odlaze i zbog nepravde koja ih demotiviše da ostanu, dodajući da će borba protiv organizovanog kriminala i borba za vladavinu prava stvoriti i bolje uslove za mlade ljude u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Abazović je prvi predsjednik Vlade sa Zapadnog Balkana koji je bio gost najstarijeg debatnog kluba na svijetu Cambridge Union-a.

