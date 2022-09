Abazović: Bez slobode medija nema demokratije, razvoja i mira

Podgorica, (MINA) – Bez slobode medija nema demokratije, razvoja i mira, poručio je crnogorski premijer Dritan Abazović.

On je prisustvovao sinoć dodjeli nagrada medijskim poslenicima iz cijelog svijeta koju je organizovala Transatlantska liderska mreža (TLN) u centralnoj dvorani nacionalnog Pres kluna u Vašingtonu.

Kao jedan od šest laureata “Sloboda medija”, jedan od osnivača Vijesti Željko Ivanović dobitnik je nagrade u kategoriji izuzetnost komentara i kritike.

Abazović je, kako je saopšteno iz Vlade, istakao da ne postoji veća čast nego da prisustvuje događaju gdje se građani Crne Gore nagrađuju priznanjima za uspješnost.

“Cilj je da pokažemo da stojimo uz ljude koji se bore za slobodu, pravdu i istinu i na taj način, sa prepoznatljivošću u svijetu, donose uspjeh svojoj državi”, naglasio je Abazović.

On je naveo da treba svi da rade na tome da podstiču slobodu medija.

“Bez slobode medija nema demokratije. Bez demokratije nema razvoja i mira. Vjerujem da ćemo se u budućnosti svi boriti za te vrijednosti”, poručio je Abazović.

Abazović je, čestitajući još jednom Ivanoviću i svima onima koji su istrajni u borbi za slobodu govora, misli i djelovanja, istakao da demokratskoj Crnoj Gori treba svi zajedno da teže.

“To je kosmopitski i evropski duh koji treba značajnije da unesemo u našu zemlju”, zaključio je Abazović.

Pored Ivanovića, zlatnu medalju TLN-a primila je Dženifer Grifin, saradnica Foks njuza za nacionalnu sigurnost pri Pentagonu.

Zlatna medalja za istraživački rad u stranim medijima pripala je Olgi Rudenko, odgovornoj urednici Kijev Independenta iz Ukrajine.

Širin Abu Akleh je posthumno nagrađena u kateogriji međunarodnih izvještavanja, dok je nobelovka Maria Resa, filipinsko-američka novinarka i generalna direktorica portala Repler, nagrađena u kategoriji rasvjetljavanja korupcije.

Dvadesetočlani međunarodni žiri koji su činili vodeći ljudi TLN-a, američke diplomate i poznati urednici i autori vodećih američkih i evropskih medija u kategoriji mladih novinara nagradili su Vladislava Davidžona, američkog državljanina rođenog u Uzbekistanu, novinara Tablet magazina i osnivač Odesa Rivjua.

