Abazović: Ako ne uspiju da formiraju vladu, predložićemo svoj model

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA će, ukoliko se ne obezbijedi većina za formiranje nove vlade, predložiti svoj model, kazao je lider te partije Dritan Abazović i poručio da njihovu podršku ne mogu imati oni koji sa njima ne razgovaraju.

Abazović je novinarima, nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, kazao da su imali ugodan razgovor, o brojinim temama u vezi budućnosti države i evropskih integracija.

On je rekao da će vrijeme pokazati ko ima ili nema podršku.

„Mi navijamo da se vlada sastavi što prije. Mislili smo da će sve ići mnogo brže, ali to trenutno nije slučaj“, dodao je Abazović.

Upitan da prokomentariše saopštenje Demokratske partije socijalista (DPS) da on, sa liderom Demokrata Aleksom Bečićem i Milatovićem, radi na tome da predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić ne dobije mandat, Abazović je kazao da je to suvišno komentarisati.

Kako je rekao, URA se ponaša krajnje odgovorno i fer i ni na koji način ne pokušavaju da utiču na bilo koji segment tog procesa.

„Našu podršku ne mogu da imaju oni koji sa nama ne razgovaraju, mi sebe vidimo u 45. vladi. Što se prije formira 44. to će prije doći do 45. vlade“, rekao je Abazović.

Upitan da li to znači da je za URA-u završena priča da se nađe u 44. vladi, Abazović je kazao da se mora vidjeti da li se može doći do većine.

„Ako oni ne mogu da dođu do te većine, onda ćemo mi predložiti model“, kazao je Abazović.

On je naveo da URA navija da što prije bude formirana nova vlada.

Abazović je kazao da je Milatovića informisao o tome kakvo je trenutno stanje u državi.

„Građani ne treba da brinu za bilo koji segment funkcionisanja državne uprave“, rekao je Abazović.

Kako je naveo, nakon formiranja vlade ide se u nove političke procese.

Upitan da li bi se, ako ne bude većinske vlade, mogla pokrenuti priča o manjinskoj, Abazović je upitao zašto bi imali manjinsku vladu, ako su održani izbori i može doći do većinske.

On je naveo da se svašta čulo u prethodna dva mjeseca – da se traži manjinska podrška tamo gdje postoji većina.

„Nijesam iznio predlog, ja ću predlog iznijeti ako ne uspiju naprave vladu. Ako uspiju, tu smo da čestitamo i navijamo za to“, rekao je Abazović.

Upitan kakva će biti odluka Vlade i hoće li vratiti smijenjenog direktora Uprave policije Zorana Brđanina na posao, s obzirom na to da ove sedmice ističe rok da Vlada postupi po odluci Upravnog suda, Abazović je kazao da će se o tome izjasniti u roku.

„Mislim da je Generalni sekretarijat Vlade pripremio taj akt, ostaje da se vidi da li će se o tome odlučivati sjutra ili na nekoj drugoj sjednici“, rekao je Abazović.

Upitan da prokomentariše to što se otvorilo i pitanje o legitimitetu odluka vršioca dužnosti /v.d/ direktora policije Nikole Terzića, Abazović je kazao da su to ljudi koji ne poznaju pravo.

„To nije stav suda, jer sud nije odbacio rješenje kojim je imenovan v.d direktora policije i samim tim sve njegove odluke su legitimne“, kazao je Abazović.

On je poručio da, dok je 43. Vlade, policija neće biti “u kandžama mafije, Ljuba Milovića, Zorana Lazovića, Petra Lazovića”.

„Je li sud u njihovim kandžama, neka procijene građani. Ljubo Milović, Zoran i Petar Lazović neće upravljati Upravom policije dok je 43. Vlade. Hoće li upravljati drugim institucijama, koje nijesu u nadležnostima izvršne vlasti, to nije pitanje za mene“, rekao je Abazović.

